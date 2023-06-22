Волонтеры городского округа Электрогорск провели экоакцию

Очистить берег одного из излюбленных мест для отдыха и купания – такую задачу поставили перед собой волонтеры из Электрогорского горокруга.

Акция «Чистый берег» проходит здесь на регулярной основе, к ней присоединяются молодежь и неравнодушные жители.

К сожалению, приходится признать, что нередко те, кто сам соблюдает чистоту, убирают мусор за теми, что не соблюдает известную поговорку «чисто там, где не мусорят». Однако акция становится все более популярной и привлекает все больше активистов.

В этот раз участники акции вновь собрали десятки больших мешков с мусором. В основном пластиковые упаковки и бутылки, которые становятся для природы «бомбой замедленного действия», не разлагаясь тысячелетиями и отравляя почву, воздух и воду.

Ребята своим примером хотят показать, что, объединив усилия, можно не только очистить водоемы, но и поддерживать их чистоту.