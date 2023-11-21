Волонтеры из городского округа Коломна поддержали экоакцию «БумБатл»

Более ста коломенских и озерских волонтеров поддержали федеральную экологическую акцию «БумБатл». Среди них – 26 образовательных учреждений – школы, детские сады, центры дополнительного образования. В ходе экоакции активисты собрали и сдали более 24 тысяч кг макулатуры.

Как рассказали в Администрации городского округа Коломна, всего в 89 регионах страны участники четвертого сезона крупнейшей в России акции по сбору макулатуры собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов.

Напомним, старт федеральной инициативы по сбору макулатуры был дан 10 октября. Мероприятие было реализовано под эгидой общественного экологического движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.

Кстати, согласно итогам акции, Подмосковье возглавило топ-10 самых результативных регионов, собрав 1855 тонн.

В городском округе Коломна лидерами среди образовательных учреждений стали: детский сад № 14 (2750 кг), Гимназия № 2 «Квантор» (2220 кг), Горская средняя школа (1950 кг). Ребята активно включились в процесс и вывели свои детсады в топ муниципального рейтинга.