Зеленое легкое Рязанской области: лесопатологи начали сезонный обход

В рязанских лесах с приходом мая началась главная «диспансеризация» деревьев. Специалисты регионального филиала «Рослесозащиты» вышли в поля, чтобы оценить, в каком состоянии находятся насаждения после зимы. Почему это важно именно сейчас? Потому что начался вегетационный период — то самое время, когда тепло, солнце и влага заставляют растения активно расти. Об этом сообщает издание 7info.

Для лесопатологов это окно возможностей: именно в фазе распустившейся листвы и хвои проще всего заметить признаки болезней, найти вредителей и понять, где лес нуждается в срочной санитарной рубке. Сроки этого периода каждый год плавают: в 2026-м для 19 лесничеств региона отсчет начался с 6 мая — дату согласовали с областным министерством природопользования, опираясь на данные метеостанций.

Работать эксперты будут до того момента, как листья начнут массово менять цвет. Этот сезонный разрез позволяет вовремя спланировать защитные меры, а в конечном счете — сохранить зеленое легкое региона от расползающихся очагов инфекции и жуков-короедов. То есть речь идет не просто о наблюдении, а о вполне конкретной стратегии выживания лесов.

