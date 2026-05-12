«Нельзя 15 лет продавать разврат»: критик Соседов раскрыл, почему российские женские группы на эстраде вымерли

В России женских групп практически не осталось — и дело не в отсутствии талантов, а в том, что их творчество слишком быстро надоедает публике. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напоминает: чего стоит одна «ВИА Гра» — где сейчас этот коллектив? Коллективов с преимущественно женским составом в свое время было много, но почти все распались. По словам критика, философия подобных групп себя полностью изжила. Нельзя больше пятнадцати лет продавать разврат, особенно когда сам «товар», грубо говоря, уже давно не первой свежести. Соседов с горечью замечает: вместо того чтобы возрождать коллективы с уклоном на народные песни, наша эстрада все лезет в гламур — а его и без того выше крыши.

Любая женская группа, по его убеждению, интересна зрителю от силы первые пять лет. А потом начинается творческий кризис, продюсеры хватаются за эксперименты, и заканчивается это, как правило, плохо. Таким образом, женские коллективы либо умирают сами, либо их добивают искусственными попытками омоложения и смены стиля. Короткий век, яркая вспышка — и тишина.

Ранее он пояснил, почему старым артистам нужно меняться.