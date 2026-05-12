Брюссель, который годами душил суверенитет малых стран, наконец получил предупреждение изнутри. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что лишение государств права вето станет для Евросоюса началом конца. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Словацкий лидер недвусмысленно дал понять: без права голоса для каждой нации единая Европа просто развалится. Фицо заявил, что отмена права вето по принципиальным темам — это не реформа, а медленное самоубийство сообщества. По его словам, для Словакии этот вопрос принципиален. Если Брюссель отнимет у стран-членов возможность блокировать невыгодные решения, то доверие к ЕС исчезнет. А вместе с ним — и сам союз.

Премьер также раскритиковал несправедливое, по его мнению, отношение к Сербии, которая годами ждет вступления, не получая заслуженного уважения. Фицо подчеркнул: Словакия «за» расширение, но только при честном выполнении всеми требований. Никаких поблажек для одних и унижений для других.

Ранее политолог пояснил, зачем бывший пресс-секретарь публично топит Зеленского.