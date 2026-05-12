Родителям с двумя детьми хотят платить по 27 тысяч рублей в месяц

В электронной базе Госдумы появился законопроект о ежемесячных выплатах родителям, которые не работают и воспитывают как минимум двух детей в возрасте до семи лет. Инициаторами документа выступили члены ЛДПР и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким.

Предлагается внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», дополнив его новым видом выплат. Претендовать на них смогут неработающие родители, в том числе опекуны, имеющие двух и более несовершеннолетних. Пособие предполагается выплачивать начиная с рождения второго ребенка до достижения каждым из детей семилетнего возраста.

Законопроект также фиксирует минимальный размер пособия — он не может быть ниже федерального МРОТ. По состоянию на 1 января 2026 года эта сумма составляет 27 093 рубля в месяц. Финансирование планируется осуществлять за счет федерального бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что молодые многодетные семьи Подмосковья получили 1 млрд рублей.