Режим как расписание поездов: сомнолог назвал два правила здорового сна

Стресс из-за внешней напряженности, тревожные заголовки новостей и постоянные блокировки в интернете — все это бьет по одному из самых уязвимых мест нашего организма: сну. Все больше людей жалуются на бессонницу, не в силах отключить голову даже ночью. Как вернуть себе здоровый режим, в интервью радио Sputnik объяснил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Яковлев.

По его словам, главная ошибка многих — попытка заснуть на фоне работающего информационного шума. Первое и самое важное правило — убрать сам источник стресса еще до того, как вы окажетесь в постели. За час, а лучше за два до сна стоит забыть о тревожных новостях и жесткой повестке. Гаджеты полностью убирать не обязательно, но контент нужно сменить на спокойный, отвлекающий и развлекательный — чтобы сознание переключилось с внешних угроз на что-то нейтральное или приятное.

Медик добавил, что второй шаг скучнее, но без него — никуда. Режим сна и отдыха должен быть предсказуемым как расписание поездов: ложиться и вставать в одно и то же время, и даже в выходные не стоит давать себе поблажку. Организм привыкает к ритму, и чем стабильнее этот ритм, тем меньше усилий требуется, чтобы уснуть. Итог простой: управляя информационным фоном и соблюдая дисциплину сна, можно значительно снизить уровень тревоги и вернуть себе нормальные, глубокие ночи без бессонницы.

