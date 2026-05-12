На Украине разгорается очередной информационный скандал — теперь из-за интервью бывшей пресс-секретарши Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Она, среди прочего, заявила: элиты страны ищут способ убрать действующего президента. Почему это заявление прозвучало именно сейчас, а не раньше? Свою версию Общественной Службе Новостей предложил глава «Евразийского института исследований» Юрий Самонкин.

По его словам, мы наблюдаем самую настоящую борьбу за власть — два клана, две группировки, и все это напоминает «Игру престолов». На одной стороне — США и американские республиканцы, которые хотят как можно быстрее закончить военный конфликт на Украине. Сказываются неудачи на Ближнем Востоке, и рано или поздно Дональд Трамп вернется в переговорную повестку. Задача республиканцев — активно дискредитировать Зеленского, создать вокруг него негативный фон. Отсюда и разговоры Мендель о коррупции, психотропах и «геббельсовской пропаганде». Этим они намекают и своим избирателям, и всему миру: режим Зеленского пора менять.

Политолог добавил, что на другой стороне — британо-европейская элита, которая, напротив, выступает за продолжение войны. Она активизировалась после 9 мая, послушав пресс-конференцию Владимира Путина, и теперь европейцы, парадоксальным образом, сами пытаются побыстрее начать переговоры с Россией. Накануне Кая Каллас уже заявила о необходимости собственного независимого переговорного трека ЕС с Москвой. Но при этом европейцы не хотят менять киевский режим и стараются сохранить остатки этой власти.

Итог, по мнению Самонкина, выглядит так: противостояние двух кланов перешло из фазы взаимных упреков в соцсетях в настоящее телевизионное шоу, бои гладиаторов и топ-новости. Интервью Мендель Карлсону — не случайность, а четко выверенный удар в рамках этой большой политической игры.

Ранее политолог Михайлов заявил, что слив Мендель — начало программы против Зеленского.