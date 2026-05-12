Опрос: каждый пятый арендодатель в России вкладывается в качество, а не в экономию

Эксперты мебельного ателье Mr.DOORS опросили россиян, как они обустраивают квартиры под сдачу, и результаты получились любопытные. Главный вывод: четверть опрошенных — а точнее 21 процент — заявили, что не экономят на арендном жилье. Они вкладываются в надежность и качество, рассчитывая на долгий срок службы отделки и мебели. Это не «косметика за копейки», а осознанная инвестиция. Остальные 68 процентов признались, что стараются сэкономить: делают только базовый ремонт и ставят стандартную мебель, без изысков. И лишь 11 процентов пошли по третьему пути — делают чистовую отделку, а все остальное оставляют на усмотрение арендаторов, которые могут довезти мебель под себя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Но цифры — это только верхушка. Куда важнее мотивы. Кирилл Герасимов, пресс-секретарь ателье, пояснил, что большинство выбирает базовые решения не от хорошей жизни, а из прагматизма. Так быстрее вывести объект на рынок и меньше вложить вначале. Логика понятна: чем меньше первичных затрат, тем быстрее окупаемость. Однако устойчивая доля тех самых 21 процента, которые не экономят, демонстрирует другую стратегию. Они смотрят вперед: качественная отделка и крепкая мебель реже ломаются, реже требуют ремонта и, что критично, привлекают жильцов на длительный срок. В условиях нестабильного рынка аренды, когда квартира может пустовать месяцами, долгосрочный надежный жилец выгоднее быстрой, но дешевой сдачи.

Что же касается варианта «пусть арендатор сам все довозит» — это, по словам Герасимова, остается нишевой историей. Лишь один из десяти собственников доверяет обустройство жильцам. Остальные хотят дать людям готовый, понятный продукт: зашел — и уже можно жить. Такой подход повышает ликвидность квартиры. Итог простой: рынок аренды в России за последние годы повзрослел. Собственники больше не хотят одноразовой экономии. Часть из них (и немалая часть) перешла к стратегии «сделал хорошо — сдал надолго — забыл про ремонт». А 68 процентов, экономящих сегодня, завтра, вполне вероятно, тоже пересмотрят свои взгляды, когда поймут, что дешевый ремонт выливается в постоянные проблемы и простой квартиры. Война за качественного арендатора выигрывается не ценой, а состоянием. И 21 процент это уже четко осознали.

Ранее дизайнер назвала главные ошибки самоучек в ремонте.