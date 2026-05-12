Мало калорий, много пользы: диетолог рассказала, какие продукты богаты клетчаткой

Среднестатистический современный человек получает с едой всего 10–15 граммов клетчатки в сутки. При этом норма — от 20 до 30 граммов. А если у вас уже есть хронические заболевания вроде сахарного диабета или атеросклероза, то растительных волокон нужно еще больше. Эти цифры в интервью радио Sputnik привела врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

По ее словам, клетчатка напрямую влияет на чувство голода. Растягивая стенки желудка физически, она посылает в мозг сигнал о насыщении. Человек начинает меньше есть калорийных продуктов, и аппетит постепенно приходит в норму. Но это не единственный плюс. Как только в рационе появляется достаточно клетчатки, меняется микробиота кишечника — главный ее потребитель. Перерабатывая растительные волокна, микрофлора вырабатывает витамины группы B, витамин К и даже гормоноподобные вещества, которые улучшают настроение и самочувствие в целом.

Медик советует прежде всего продукты растительного происхождения с малой калорийностью — меньше 100 ккал на 100 граммов, но с высокой долей клетчатки. Это крестоцветные: все виды капусты (белокочанная, брокколи, цветная), салатная зелень, а также бобовые — стручковая фасоль, нут, чечевица, обычная фасоль, зеленый горошек и кукуруза.

По ее мнению, тут также важно чувство меры. Переизбыток клетчатки, предупреждает диетолог, может ударить по желудочно-кишечному тракту — вздутие и боли в животе станут неприятной платой за излишнее усердие. Таким образом, дотягивать до нормы нужно, но без фанатизма, увеличивая долю растительных продуктов постепенно и с умом.

