В освобожденных городах ДНР до сих пор тихо, но эта тишина обманчива и смертоносна. Выщербленные фасады, перекопанные дворы и под асфальтовой крошкой — вражеские «сюрпризы» с магнитными датчиками, которые обычный металлоискатель не берет. Фугасы, мины-ловушки, хитрые взрыватели, оставленные ВСУ при отступлении. Именно в таких декорациях саперам 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады приходится выигрывать невидимую войну — миллиметр за миллиметром, с риском нарваться на «колокольчик». Но теперь на их вооружении появилось оружие, которое больше напоминает гаджет из фантастического блокбастера. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Речь о наземном роботизированном комплексе «Курьер», который увенчан устройством, получившем у военных уважительное прозвище «электромагнитная пушка». Звучит как что-то из «Звездных войн», но принцип вполне земной и очень умный. Робот не стреляет снарядами, не взрывает ничего. Он создает вокруг себя мощное электромагнитное поле — направленный СВЧ-импульс. Этот невидимый удар заставляет срабатывать взрыватели с магнитными датчиками цели. Мина детонирует на безопасном расстоянии от «Курьера» и, главное, от его оператора, который управляет роботом из укрытия, как опытный геймер в шутере. Только здесь ставки несравненно выше.

Раньше саперу приходилось вслепую, щупом и миноискателем, прощупывать каждый сантиметр дороги, придомового участка, школьного порога. Риск подорваться на хитроумной ловушке был колоссальный. Теперь первым на опасный рубеж выезжает «Курьер». Он проезжает по маршруту, провоцирует серию подрывов на безопасной дистанции — и расчищает коридор. А уже после этой высокотехнологичной «артподготовки» в дело вступают живые люди, чтобы провести контрольную зачистку. Робот берет на себя самый страшный удар, сохраняя жизни тех, кто потом пойдет по его следам.

Результат этой работы виден не в сводках. Дороги, по которым скоро поедут мирные жители, возвращаясь в свои дома. Придомовые участки, куда уже приходят взволнованные люди — проверить, уцелело ли хоть что-то. Саперы рассказывают: гражданские приезжают сразу после освобождения, не дожидаясь официальных разрешений. Поэтому для них очистка территории от «сюрпризов» — задача не просто военная, а сердечная. Итог прост: «Курьер» с электромагнитной «пушкой» уже сегодня сохраняет жизни мирных жителей и наших бойцов. И пока продолжается зачистка Добропольского направления, тишина в освобожденных городах постепенно перестает быть убийственной. Она становится началом новой, мирной жизни.

