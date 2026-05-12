M, F, N или P: IT-эксперт объяснил, как отличить новый iPhone от восстановленного по одной букве

Вы когда-нибудь заглядывали в настройки своего iPhone и видели там загадочную букву в начале номера модели? M, F, N или P. Для большинства это просто часть технического кода, но на самом деле это шифр, раскрывающий всю биографию устройства: новое оно с витрины, восстановленное после ремонта или выданное взамен бракованного. IT-эксперт Роман Пермяков (руководитель аналитического центра «Г.У.Р.У.») в беседе с NEWS.ru объяснил , как перестать путаться и научиться читать эту «татуировку» на теле айфона.

По его словам, первое, что нужно усвоить: серийный номер (Serial Number) и номер модели (Model Number) — это разные вещи. Серийник — уникальный паспорт конкретного аппарата. А номер модели — это код товарной позиции, и вот его первая буква — главный свидетель. Если вы видите M — значит, устройство поступило в розницу как абсолютно новое и оригинальное. Буква F выдает официально восстановленный аппарат (refurbished) от Apple или оператора — у нас такие называют «восстановленный телефон». N говорит о том, что вы держите в руках replacement: устройство, которое компания выдала взамен бракованного по гарантии. А буква P означает персонализированный, новый девайс — например, с гравировкой.

Эксперт подчеркнул, что за этими буквами скрываются важные последствия для покупателя. Самое интересное — про брак. Пермяков подчеркивает: заводские дефекты с равной вероятностью могут быть у любого нового телефона. Но вероятность наткнуться на них выше как раз у аппаратов с буквой M. Потому что это просто новое устройство, которое сошло с конвейера, — никто его перед продажей дополнительно не проверял и не чинил, как в случае с F или N. То есть покупка нового M-айфона с завода не дает стопроцентной гарантии идеальности — он может приехать с дефектом.

По его мнению, не следует паниковать, если в настройках увидели не M, а F или N. Это не значит, что вам продали кота в мешке. Восстановленные аппараты часто проходят более тщательную проверку, чем новые с завода. Главное — знать, что вы покупаете, и не платить за replacement как за новинку. Теперь вы умеете читать первую букву в Model Number вашего айфона. Гляньте в настройки — может быть, ваш верный железный друг откроет вам свою настоящую историю. И тогда решение о покупке с рук или в салоне станет осознанным, а не лотерей.

