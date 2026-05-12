Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, и его фрагменты разлетелись по сети мгновенно. Говорили, казалось бы, о разном — о наркотической зависимости украинского президента, о том, как в 2022 году в Стамбуле Киев был готов отдать Донбасс. Но картинка сложилась неприглядная. Главный вопрос: зачем бывшему пресс-секретарю публично «сливать» своего шефа и именно сейчас, именно Карлсону? Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с « Вечерней Москвой » объяснил: это не личная обида Мендель, а часть более крупной программы.

По его словам, в США, похоже, запущен план по дискредитации Зеленского. У американских спецслужб и лично президента Дональда Трампа накопилось много претензий к окружению украинского лидера. Трамп, напомним, открыто говорит о скором мирном соглашении, а Зеленский, по мнению американской стороны, этот процесс только тормозит. Выбор Карлсона в качестве интервьюера тоже не случаен: он — голос той части американской элиты, которая настроена на переговоры и торговлю, а не на бесконечную войну.

Михайлов прогнозирует, что подобных разоблачительных заявлений в ближайшее время станет больше. Каждое новое будет бить по репутации Зеленского все сильнее. И учитывая, что говорит не анонимный телеграм-канал, а бывшая пресс-секретарь, которая знает внутреннюю кухню, слова Мендель обладают особым весом. Она не боится — и это симптом: «слив шефа по полной» становится выгодным для тех, кто хочет занять новое место в новой политической конфигурации. Когда приближенные к власти люди после ухода начинают «вскрывать нарывы», это всегда знак, что старые элиты готовятся к переделу.

По его мнению, слова Мендель, какой бы громкой ни была их эхо-волна, на ходе специальной военной операции не отразятся. Обстановка на фронте и внутри Украины определяется совсем другими вещами. Украине обещали многое — и в 2022-м, и сейчас. Но верить, по мнению эксперта, нельзя никому. Итог простой: скандальное интервью — это маркер внутриполитической борьбы в Киеве и сигнал из-за океана. Но для боевых порядков и судьбы территорий оно ничего не решает. Там, где решают пушки, слова бывших пресс-секретарей — лишь информационный шум. Пусть и очень громкий.

