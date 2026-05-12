Нобелевская премия за мир: политолог раскрыл скрытую повестку визита Трампа в Китай

Перед возможным визитом Дональда Трампа в Китай и его встречей с Си Цзиньпином пресса все активнее гадает, что именно американский президент попытается вывезти из этих переговоров. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей изложил любопытный взгляд на скрытую повестку.

По его словам, за фасадом торговых сделок — а Трамп, как известно, не разделяет экономику и политику, для них они всегда переплетены — скрываются два стратегических пункта. Первый: Китай, по замыслу Трампа, должен активно поучаствовать в урегулировании сразу двух конфликтов — на Украине и на Ближнем Востоке. Цена вопроса — снятие тех самых тарифов, которые США раньше повесили на китайские товары. Это и есть «подарок» Си Цзиньпину.

Но есть и второй, более личный мотив. Вайнер прямо говорит: урегулировав российско-украинский и американо-иранский кризисы, Трамп практически гарантирует себе Нобелевскую премию мира. Ирония (или тонкий расчет) в том, что выдвинуть его на эту премию может как раз КНР. Итог такой: визит превращается из дипломатического протокола в сложный торг, где Китай получает тарифные послабления в обмен на помощь с чужими войнами, а Трамп — шанс войти в историю с престижной наградой, причем из рук своего главного экономического конкурента.

Ранее аналитик пояснил, почему Трампу придется признать роль Москвы и Пекина в иранском вопросе.