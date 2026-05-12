Коррупция вокруг Украины: политолог раскрыл, почему Ермак может стать крайним, но не главным

Бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака связали с коррупционной схемой, направленной на давление на Владимира Зеленского. Такую версию в беседе с NEWS.ru озвучил политолог Юрий Светов, обратив внимание на всплывшие «пленки Миндича». По его словам, это не случайность, а хорошо отлаженный механизм: компромат появляется ровно тогда, когда нужно нажать на Зеленского или его окружение по каким-то политическим или финансовым вопросам.

По его словам, журналистам и аналитикам эта ситуация уже знакома — ранее на Украине уже использовали скрытые записи в офисе президента для смены власти. Сейчас же первая порция записей привела к отстранению Ермака, а вторая указывает на Рустема Умерова, которого, впрочем, трогать не будут: он считается «американской фигурой», защищенной внешним патронажем. Сам же политолог не ждет для экс-главы офиса серьезных последствий. В критической ситуации Ермаку, как и бизнесмену Миндичу, помогут уйти за границу — тот уже осел в Израиле, откуда выдача практически невозможна.

Эксперт добавил, что главный тормоз в этом деле — внешнее управление. Если Вашингтон или Брюссель дадут запрос, аресты возможны, но в этом и проблема. В коррупционных потоках, вращающихся вокруг Украины, участвуют крупные игроки из Европы и США. Продолжать расследование в отношении Ермака — значит рисковать вскрыть имена очень серьезных людей. Показательный пример: при Байдене и уже при Трампе Пентагон направлял аудиторов на Украину разобраться с деньгами и оружием — и каждый раз реального ответа не получал.

По его мнению, на уровне публичной истории Ермак может пострадать, если захотят показательные меры. Но по большому счету громкое расследование упирается в защиту куда более влиятельных фигур, чем он сам, поэтому реальные последствия для бывшего руководителя офиса маловероятны, а сама тема, скорее всего, останется лишь инструментом временного давления на Киев.

