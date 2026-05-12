Кампания против Зеленского: политолог заявил, что борьба за власть на Украине перемещается с фронта на выборы

На Украине разворачивается целенаправленная кампания по ослаблению, а возможно, и свержению Владимира Зеленского. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог Александр Перенджиев. Он обращает внимание на пугающую синхронность: сразу в одно время вышли и интервью бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону, и новости о выдвижении обвинений против экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

С точки зрения эксперта, это не разрозненные информационные вбросы, а спланированная акция. У нее могут быть разные цели — от немедленного отстранения Зеленского до более тонкой задачи: сделать так, чтобы будущие президентские выборы на Украине прошли для него максимально болезненно. Сейчас, пока идут боевые действия и действует военное положение, вопрос выборов отложен. Но как только будет подписано мирное соглашение или конфликт завершится другим путем, страна почти наверняка пойдет к урнам для голосования.

И вот здесь начинается главное. По мнению Перенджиева, тот информационный шквал, который мы видим сейчас, должен сыграть на опережение — либо лишить Зеленского возможности вообще баллотироваться, либо хотя бы серьезно подорвать его шансы на победу. И атаки на ключевые фигуры из окружения, и компрометирующие интервью с бывшими соратниками — все это собирается в единую линию: показать действующую власть как нелегитимную, коррумпированную и внутренне разрушенную. Итогом такой кампании может стать перенос борьбы за власть из залов переговоров прямо на избирательные участки — но уже на условиях, заданных не Зеленским.

Ранее политолог Светов заявил, что Ермак стал жертвой схемы давления на Зеленского.