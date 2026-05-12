ИИ против хаоса: советник мэра Москвы заявила, что беспилотный трамвай показал высокую безопасность

В Москве полным ходом идут испытания первого в России беспилотного поезда метро. Создан на базе новейшей модели «Москва-2024», тестируют его на Большой кольцевой линии. Юлия Темникова — советник заместителя мэра по транспорту и замначальника столичной подземки — в эфире радио Sputnik рассказала , как продвигается эксперимент.

По ее словам, за несколько месяцев состав в беспилотном режиме без единого пассажира накатал уже больше тысячи километров. Поезд работает на собственной разработке московских транспортников — искусственный интеллект и программное обеспечение целиком созданы местными экспертами. Самое впечатляющее — абсолютная надежность: за все время тестов не случилось ни одного сбоя. Робот ведет себя как самый аккуратный машинист, с зоной торможения всего в 30 сантиметров. Правда, пока в кабине все равно присутствует человек-наблюдатель: дело не в технологиях, а в законодательстве, которое пока не разрешает полностью автономную работу такого транспорта.

Эксперт добавила, что Москва тестирует беспилотники не только под землей, но и на поверхности. Уже выпущен на линию беспилотный трамвай — и это совсем другая история. Если в метро закрытый контур и предсказуемая среда, то на улице полный хаос: люди, машины, животные. Однако, как заверяет Темникова, столичный беспилотный трамвай показывает беспрецедентный уровень безопасности. Итог получается парадоксальным, но обнадеживающим: технология пока сдерживается законами, а не ограничениями техники. Как только правовая база догонит инженеров, Москва получит, возможно, самый надежный в мире беспилотный рельсовый транспорт — и под землей, и над ней.

