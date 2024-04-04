Жителей Подмосковья призвали не поджигать сухую траву

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей Подмосковья не поджигать сухую траву. По словам специалистов, пал растительности может привести к серьезным последствиям.

Как напомнил замначальника территориального управления №14 Максим Чапкин, мнение о том, что если выжечь прошлогоднюю траву, новая вырастет быстрее, ошибочно.

«Температура, с которой сопровождается горение, уничтожает на своем пути и населенные пункты, и животный мир, и растительность, а на выжженном месте еще долго не сможет что-либо расти или обитать», - подчеркнул он.

Он отметил, что работники 235-й и 309-й ПСЧ с начала месяца совершили уже семь выездов на ликвидацию возгораний травы в Домодедово, Подольске и Ленинском округе. Общая площадь горения составила несколько сотен квадратных метров.

Палы травы практически всегда происходят по вине человека. За это нарушение в регионе грозят штрафы. Если в результате возгорания был причинен крупный материальный ущерб, то грозит и уголовная ответственность.