Жителей Щелкова приглашают на экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
В эту субботу, 16 сентября, городской округ Щелково присоединится к масштабной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Планы на этот выходной грандиозные – в общей сложности в муниципалитете высадят 4500 саженцев деревьев.
Как рассказали в Администрации городского округа Щелково, помимо экологических работ жителей ждет насыщенная развлекательная программа и вкусная полевая кухня.
Акция будет проходить в субботу с 10:00 до 16:00 сразу на пяти площадках:
• Щелково, ул. Шмидта, сбор в 9.30 | 55.923922, 37.981638;
• Щелково, ул. Иванова, сбор в 9.30 | 55.920000, 37.980319;
• Щелково, ул. Пушкина, сбор в 9.30 | 55.924291, 37.978903;
• Щелково, ул. Талсинская, сбор в 9.30 | 55.925834, 37.981950;
• Новый городок, сбор в 9.30 | 55.872993, 37.991877.
«Традиционно, ежегодно мы высаживаем деревья в нашем округе. Это прекрасная возможность улучшить экологическую обстановку, позаботиться о природе родного края и приятно провести время с друзьями и соседями», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Все желающие укрепить зеленые легкие муниципалитета могут уже сейчас регистрироваться по ссылке forms.yandex.ru/u/64705910e010db14c282e013.
Брать с собой ничего не нужно: инвентарь и все необходимое подготовят организаторы. А вот хорошее настроение и улыбки стоит захватить обязательно.