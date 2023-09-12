Жителей Щелкова приглашают на экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево»

В эту субботу, 16 сентября, городской округ Щелково присоединится к масштабной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Планы на этот выходной грандиозные – в общей сложности в муниципалитете высадят 4500 саженцев деревьев.

Как рассказали в Администрации городского округа Щелково, помимо экологических работ жителей ждет насыщенная развлекательная программа и вкусная полевая кухня.

Акция будет проходить в субботу с 10:00 до 16:00 сразу на пяти площадках:

• Щелково, ул. Шмидта, сбор в 9.30 | 55.923922, 37.981638;

• Щелково, ул. Иванова, сбор в 9.30 | 55.920000, 37.980319;

• Щелково, ул. Пушкина, сбор в 9.30 | 55.924291, 37.978903;

• Щелково, ул. Талсинская, сбор в 9.30 | 55.925834, 37.981950;

• Новый городок, сбор в 9.30 | 55.872993, 37.991877.

«Традиционно, ежегодно мы высаживаем деревья в нашем округе. Это прекрасная возможность улучшить экологическую обстановку, позаботиться о природе родного края и приятно провести время с друзьями и соседями», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Все желающие укрепить зеленые легкие муниципалитета могут уже сейчас регистрироваться по ссылке forms.yandex.ru/u/64705910e010db14c282e013.

Брать с собой ничего не нужно: инвентарь и все необходимое подготовят организаторы. А вот хорошее настроение и улыбки стоит захватить обязательно.