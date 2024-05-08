Жители Подмосковья будут получать СМС-оповещения о неблагоприятных погодных условиях

Для жителей Подмосковья теперь доступны СМС-оповещения о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующий сервис запускает ГКУ «Мособлэкомониторинг», сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Для того, чтобы начать получать оповещения, нужно заполнить эту форму. Сообщения будут поступать на указанный номер раз в неделю, если на территории выбранного муниципалитета будут ожидаться неблагоприятные метеоусловия.

Речь идет о погодных условиях, при которых вещества, содержащиеся в выбросах автомобилей, промышленных и коммунальных объектов, не могут быстро рассеяться в воздухе. В такие периоды жителей просят не сжигать мусор.

К примеру, неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь на 9 мая. Кроме того, в ночные часы в регионе прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.