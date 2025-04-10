Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту». Она пройдет с 18 по 27 апреля 2025 года и приурочена к Году защитника Отечества.

Акцию проводит Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» в целях реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Главная цель акции — объединение общества через укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и заботу о природе родной страны.

В акции могут принять участие бойцы СВО, экоактивисты, молодые предприниматели, семьи с детьми, туристы-походники, корпоративные волонтеры, предприятия, патриотические организации, юннатское сообщество Движения Первых, «Волонтеры Победы».

Подробная информация о мероприятии представлена на сайте Росмолодежи.