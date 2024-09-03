Жители подмосковного Егорьевска приняли участие в акции «Вода России»

Более ста жителей городского округа Егорьевск собрались у плотины на улице Алексея Тупицына, чтобы принять участие во Всероссийской акции «Вода России» и навести порядок на набережной реки Гуслица.

Отмечается, что все неравнодушные участники смогли прибрать берег от района улицы Алексея Тупицына до парка «200 лет Егорьевску».

«Обидно то, что рядом урна стоит, а бутылки плавают в реке. Это же парадокс. Люди, опомнитесь, что вы творите! Нашим детям здесь жить», — считает руководитель военно-патриотического клуба «Отвага» Александр Герасимов.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экология». Акция объединила разные поколения егорьевцев. Ведь забота об экологии родного края, которая исходит от взрослых, — лучший пример для детей. Некоторые не только пришли всей семьёй, но и прихватили с собой питомцев.