Жителям Подмосковья напомнили о вреде шариков и фонариков для экологии

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям о вреде, который причиняют экологии гелиевые шары и фонарики на горючих материалах и батарейках.

Сдувшись, шарики падают на землю и в водоемы. Животные могут съесть их и погибнуть. Батарейки, установленные в световых шарах, содержат множество веществ, которые наносят непоправимый вред природе, разлагаясь в природных условиях.

В проволочных каркасах воздушных фонариков нередко застревают и погибают птицы. Кроме того, очень часто фонарики, в которых используется огонь, становятся причиной лесных пожаров.

В министерстве добавили, что в регионе запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов в населенных пунктах и вблизи лесов.