В Подмосковье простились с заместителем главнокомандующего ВМФ Гудковым

В Мытищах Московской области прошла траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России генерал-майором Михаилом Гудковым, который трагически погиб в Курской области.

Прощание с героем состоялось на территории Федерального мемориала «Пантеон защитников Отечества». В траурном мероприятии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, представители высшего руководство ВС России, ветераны и военнослужащие, выразившие скорбь и глубокое уважение погибшему.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. Он получил образование в Новосибирском высшем военном командном училище и Общевойсковой академии Министерства обороны России.

На службу в российскую армию Гудков пришел в 2000 году и за годы карьеры проделал путь от командующего разведывательным взводом до заместителя главнокомандующего ВМФ.

В ходе своей служебной деятельности Гудков также участвовал в сирийской операции. С февраля 2022 года он командовал морской пехотой Тихоокеанского флота в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

За проявленное мужество и героизм президент России Владимир Путин посмертно наградил его званием «Герой Российской Федерации» дважды. Помимо этого, Гудков был удостоен двух орденов Мужества и других государственных и ведомственных наград.

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