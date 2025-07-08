Независимые партии США призывают Маска стать лидером третьей политической силы

Илону Маску предлагают помощь в создании собственной политической партии — к нему потянулись сразу несколько независимых сил. Об этом пишет портал Axios.

Илон Маск получил сразу несколько предложений от политических движений, готовых помочь в создании новой партии. Поддержку выразили основатель Forward Party Эндрю Янг, организация No Labels и Либертарианская партия США. Все они ранее пытались занять нишу вне традиционного дуополия демократов и республиканцев и теперь рассматривают Маска как фигуру, способную раскачать устоявшуюся систему.

На фоне конфликта предпринимателя с Дональдом Трампом и его критики в адрес обеих партий, независимые игроки увидели шанс объединиться вокруг влиятельной персоны. Контакты между представителями Янга и командой Маска уже установлены, а Либертарианская партия публично призывает миллиардера рассмотреть их как платформу.

Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что планирует посетить новые регионы России.