В Мордовии произведен пробный запуск комплекса для сортировки мусора, способного обрабатывать до 180 тыс. тонн отходов

Данный комплекс возведен в Лямбирском районе республики при содействии Минприроды России и Российского экологического оператора. Федеральные инвестиции в этот проект составили 1,2 миллиарда рублей. Инспекция готовности предприятия к работе прошла 1 июля.

«Появление современного мусоросортировочного комплекса в Мордовии — важный этап в достижении общенациональных целей по сокращению объемов захоронения отходов. Благодаря поддержке РЭО регион получил современный объект, который не только увеличит процент переработки, но и сможет производить альтернативное топливо для различных отраслей промышленности. Подобные комплексы — основа экономики замкнутого цикла», — заявили в пресс-службе ППК РЭО.

Возведение комплекса реализуется в рамках национального проекта «Экология». Общая стоимость комплекса по сортировке отходов оценивается в 2,3 миллиарда рублей.

Новый комплекс оснащен несколькими линиями сортировки с автоматизированным управлением, установкой для измельчения крупногабаритных отходов, участком производства РДФ-топлива, а также площадками для сбора вторичного сырья. Более трети поступающего мусора будет преобразовываться в альтернативное топливо, и около 15% будет отбираться в качестве вторичных ресурсов. Высокий уровень автоматизации позволит увеличить эффективность работы комплекса и уменьшить нагрузку на полигоны.

Ввод в действие данного объекта благоприятно повлияет на экологическую обстановку в регионе, сократит количество захораниваемых отходов и обеспечит создание новых рабочих мест. Благодаря этому комплексу, показатель обработки ТКО в республике превысит 70%.