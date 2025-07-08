По информации источника, инцидент произошел в харьковской Мерефе, когда женщина пыталась защитить сына от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся забрать его в машину.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале издания, видно, как мужчина оттаскивает женщину от автомобиля, после чего она теряет равновесие и падает.

По некоторым данным, женщина упала замертво сразу же после того, как ее толкнул сотрудник ТЦК. Некоторые источники утверждают, что украинка скончалась в карете скорой помощи. Точная причина смерти не уточняется.

На Украине продолжается насильственная мобилизация мужского населения. В местных группах и телеграм-каналах ежедневно появляются видеоролики, на которых украинцев насильственно затаскивают в автомобиль ТЦК для отправки на фронт. Местные жители всеми силами пытаются противодействовать такой мобилизации, но иногда эти случаи заканчиваются трагедией.

Ранее сообщалось, что на Украине девушки начали заманивать мужчин в военкоматы.