Под Харьковом женщина упала замертво, пытаясь защитить сына от мобилизации
«Страна.ua»: под Харьковом женщина умерла при мобилизации сына
Фото: [flickr.com]
В Харьковской области местная жительница погибла, защищая сына от мобилизации, пишет украинское издание «Страна.ua».
По информации источника, инцидент произошел в харьковской Мерефе, когда женщина пыталась защитить сына от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), пытавшихся забрать его в машину.
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале издания, видно, как мужчина оттаскивает женщину от автомобиля, после чего она теряет равновесие и падает.
По некоторым данным, женщина упала замертво сразу же после того, как ее толкнул сотрудник ТЦК. Некоторые источники утверждают, что украинка скончалась в карете скорой помощи. Точная причина смерти не уточняется.
На Украине продолжается насильственная мобилизация мужского населения. В местных группах и телеграм-каналах ежедневно появляются видеоролики, на которых украинцев насильственно затаскивают в автомобиль ТЦК для отправки на фронт. Местные жители всеми силами пытаются противодействовать такой мобилизации, но иногда эти случаи заканчиваются трагедией.
Ранее сообщалось, что на Украине девушки начали заманивать мужчин в военкоматы.