В Сергиевом Посаде спасли ребенка, который получил удар ножом в шею

Врачи в Сергиево-Посадской больнице спасли девятилетнего мальчика, который получил колото-резаную рану шеи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что 4 июля на ребенка напал мужчина, который ударил его ножом в шею. Детский врач-хирург Сергиево-Посадской больницы Антонина Лобанова уточнила, что пациента сразу направили в операционный блок, где хирурги провели первичную обработку и ушили рану.

«Состояние мальчика оценивалось как среднетяжелое. После проведения оперативного лечения маленький пациент был размещен в палате детского хирургического отделения вместе с мамой», — добавила Лобанова.

Пациенту также провели антибактериальную и симптоматическую терапии. Теперь его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

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