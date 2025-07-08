Глава Подольска поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что этот праздник — о взаимной поддержке.

На этот день в Подмосковье запланировано множество мероприятий, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот праздник — о силе семейных уз, о взаимной поддержке и любви. Семейные ценности были и остаются крепким фундаментом нашего общества, хранилищем традиций и мудрости предков», — подчеркнул Артамонов.

Он напомнил, что символ праздника — ромашка. Этот цветок — символ чистоты чувств, искренности и верности. В завершение глава пожелал всем семьям мира, счастья и здоровья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на праздничные мероприятия.