Почти 114 тыс. самозанятых зарегистрировали в Подмосковье за полгода

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировались еще порядка 113,7 тыс. самозанятых. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В результате сейчас общее число самозанятых в регионе составляет порядка 958 тыс. В начале 2025-го их насчитывалось около 844 тыс.

Как напомнили в министерстве, самозанятые в Подмосковье могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Ее максимальный размер составляет 500 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион уже четвертый год подряд входит в число лидеров по инвестпривлекательности.