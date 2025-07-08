Дефицит бюджета: в Госдуме не поддержали предложение Миронова повысить МРОТ до 60 тыс. рублей — почему рост опасен

Инициатива по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 60 тыс. рублей сейчас невыполнима. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей. Как отметила депутат Бессараб, такая инициатива нереализуема из-за дефицитного бюджета.

«Я не могу представить, как решить такую задачу в текущих условиях. В РФ сегодня МРОТ составляет 22 тыс. 440 рублей, в следующем году — 27 тыс. рублей, а в 2030 году вырастет до 35 тыс. рублей по поручению президента РФ. В стране до ближайших трех лет дефицитный бюджет, больше 60% — это обязательства перед российскими пенсионерами, семьями с детьми, инвалидами и перед теми, кто нуждается в поддержке государства», — пояснила парламентарий.

Как отметила Бессараб, значительное повышение МРОТ означает рост цен по тарифным планам и повышение зарплат.

«Если мы сейчас повысим МРОТ до 60 тыс рублей , то должны по всей тарифной и окладной сетке пройти. Не может уборщик получать больше, чем директор предприятия и инженерно-технический персонал. А значит мы должны закладывать гораздо больше средств, чем в первый этап повышения МРОТ. Это задача абсолютно невыполнимая», — выразила мнение депутат.

По ее словам, для решения такой задачи придется повышать и зарплату в три раза.

«Фактически нужно в три раза увеличить зарплату в России. Сейчас средняя заработная плата по стране составляет чуть больше 100 тыс. рублей. Мне неизвестно, каким образом она сегодня может увеличиться до примерно 300 тыс. рублей», — заключила Бессараб.

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что резкое повышение МРОТ может негативно сказаться на российской экономике. Кроме того, само по себе повышение такой планки говорит о том, что граждане становятся более платежеспособными, и у них появляется возможность больше покупать и накапливать. Однако это не является чем-то позитивным в нынешних условиях.

«Пока что российская экономика и система производства не справляется при нынешнем уровне заработной платы. Значит, мы столкнемся с дополнительной инфляцией. А если будет дополнительная инфляция, то и вырастет ставка рефинансирования, которая приведет к дополнительной стагнации, а потом и снижению роста экономики и ВВП», — пояснила эксперт.

Как подчеркнула специалист, инициатива имеет место быть, однако в нынешних обстоятельствах увеличение МРОТ в три раза повысит уровень инфляции и минимальную стоимость прожиточного месяца.

«Увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года сразу в три раза станет шоковой терапией для российской экономики», — заключила Литвиненко.

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