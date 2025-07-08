Страны БРИКС обходят США: торговля внутри союза набирает обороты на фоне угроз пошлин

Развивающиеся страны начали укреплять торговые связи в рамках БРИКС на фоне пошлин США. Об этом сообщает газета New York Times.

Страны БРИКС делают ставку на углубление взаимной торговли, обходя США. На саммите в Рио-де-Жанейро ключевые развивающиеся экономики — Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и другие участники блока — договорились активизировать внутренние торговые потоки. Причина — новая волна протекционизма со стороны США. Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп, если вернется в Белый дом, снова введет тарифы на широкий спектр товаров — от сельхозпродукции до потребительских мелочей.

Однако вместо ожидания сделок с Вашингтоном партнеры Америки начали укреплять альтернативные рынки. БРИКС стремится избавиться от торговых барьеров внутри объединения и нарастить независимость от западных экономик. Такой подход может перераспределить глобальные цепочки поставок и усилить позиции южных держав.

Дополнительным стимулом стало заявление Трампа о 10%-ных пошлинах для всех стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Логично, что такой курс на изоляцию уже подталкивает развивающийся мир к созданию собственных экономических блоков.

Ранее президент Бразилии раскритиковал Трампа за торговые угрозы. По его словам, они разрушают мировую систему.