Брижит Макрон публично проигнорировала жест президента на глазах у британской знати

Брижит Макрон вновь отказалась от руки президента Франции при выходе из самолета, что породило новые слухи о напряженности в их семье. Сюжет с инцидентом попал на телеканал France 24.

Супруга Эммануэля Макрона вновь привлекла внимание журналистов необычным поведением. Во время визита во Великобританию она отказалась подать руку президенту, когда тот предложил ей помощь при спуске с трапа самолета. Вместо этого Брижит Макрон, облаченная в светлое платье и обувь на высоких каблуках, оперлась на поручень, а глава государства опустил руку и обратился к встречающим его принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Это уже второй неловкий момент со знаменитой французской парой за короткое время. Напомним, что в мае во время поездки во Вьетнам камеры зафиксировали, как президент получил ощутимый толчок от супруги прямо в лицо при выходе из самолета. Тогда Елисейский дворец сначала поставил под сомнение подлинность видео, однако после распространения ролика источник из окружения главы государства назвал произошедшее «семейной ссорой». Позднее сам Макрон утверждал, что это было просто невинное развлечение.

Ранее стало известно о том, что расследовавший коррупционную сделку с Макроном депутат найден мертвым.