В 2025 году новые субъекты РФ получат свыше сотни единиц мусороуборочной техники

В рамках правительственной программы, направленной на социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, Российский экологический оператор (РЭО) продолжает безвозмездно передавать специализированное оборудование для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая контейнеры и бункеры.

Как сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова, в июне текущего года были подписаны соглашения о безвозмездной передаче 107 единиц спецтехники для работы с ТКО новым российским регионам. По ее мнению, увеличение парка специальной техники будет способствовать повышению эффективности и улучшению качества услуг, предоставляемых населению.

В соответствии с заключенными соглашениями, в Донецкую Народную Республику планируется направить 38 единиц техники, в Луганскую Народную Республику – 28 единиц, в Запорожскую область – 15 единиц и в Херсонскую область – 26 единиц техники.

По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в первом квартале 2025 года в новые регионы уже было доставлено 29 единиц техники, а также 2 811 контейнеров и бункеров. Он также отметил, что с июля начался второй этап поставок, и в настоящее время заключены контракты на передачу еще 107 единиц техники. Уже 2 июля было передано 23 единицы техники, в том числе 10 мусоровозов в Донецкую Народную Республику и 10 мусоровозов, 2 ломовоза и 1 бункеровоз в Луганскую Народную Республику.

С целью развития системы обращения с ТКО, повышения эффективности сбора отходов и оптимизации эксплуатации переданного имущества, с 2024 года в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях действуют региональные операторы по обращению с ТКО.

В Луганской Народной Республике 2 июля приказом регионального Министерства природных ресурсов был назначен региональный оператор АО «Экогород», который начнет свою деятельность по вывозу отходов с 1 января 2026 года.