Специалисты Госветслужбы Подмосковья за полгода провели более 79 тыс. исследований мяса
В Подмосковье с начала года провели более 79 тыс. исследований мяса
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Специалисты Госветслужбы Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года провели более 79 тыс. исследований мяса. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В лабораториях проверяли продукцию разных видов. Так, было взято порядка 24 тыс. проб мяса птицы, 16 тыс. проб свинины, 8 тыс. проб говядины, 4,6 тыс. проб баранины.
Продукцию проверяли на трихинеллез, проводили физико-химические и дозиметрические исследования и пробы варки. На органолептические исследования провели 19 тыс. исследований 17 тыс. проб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства молочной продукции в области.