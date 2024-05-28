Жителям Подмосковья рассказали, что делать с гнездами птиц на окнах домов и в гаражах

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям региона, что делать, если птицы свили гнездо в неудобном месте — на окне, в гараже или на садовых инструментах.

«С нашей стороны важно проинформировать наших граждан, чтобы не навредить объектам природы, ведь среди таких нежданных соседей могут быть редкие виды», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

При обнаружении гнезда нужно проверить, есть ли в нем яйца или птенцы. Если гнездо пустое, можно аккуратно перенести его на более подходящее место. Если же в гнезде есть пернатые или их яйца, следует оставить жилище на месте, чтобы не навредить молодняку. Обычно птенцы вырастают и покидают жилище примерно через месяц.

Ранее в министерстве призвали жителей не трогать слетков, которых сейчас можно заметить на земле. Чаще всего поблизости находятся родители птенцов, поэтому забирать их домой не нужно. Пернатые учатся летать и в помощи человека не нуждаются.