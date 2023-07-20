Жительница Коломны пожаловалась на загрязнение притока реки Щелинки стоками

Инспекторы эконадзора провели обследование водного объекта в деревне Зарудня городского округа Коломна после того, как получили обращение одной из местных жительниц. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Отмечается, что пробы воды, взятой в точке сброса, проанализировали по тринадцати показателям. По результатам лабораторных исследований выявлены превышения нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытовых по нитрат- и аммоний-ионам.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что очистные сооружения, которые эксплуатирует МУП «Тепло Коломны», подлежат федеральному надзору. Поэтому результаты обследования направлены в Росприроднадзор для принятия решения об административном воздействии на нарушителей.

Напоминаем, что коломенские коммунальщики не впервые уличены в загрязнении притока Щелинки. Несколько лет назад Минэкологии уже обращалось в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного водному объекту, в размере более пятисот тысяч рублей.