Животные в лесах Подмосковья залегли в спячку

Большинство животных в подмосковных лесах залегли в спячку, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Проснутся они с наступлением весны.

«Природа подстроилась под сезонные климатические изменения, происходящие в средней полосе нашей страны. Перелетные птицы на время заморозков улетают на юг, какие-то животные приспособились к жизни в лесу в этот период и меняют свой шубку с серой на белую, как зайцы, другие же уходят в спячку до весны», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В состоянии анабиоза функции организма замедляются до минимальных значений или даже останавливаются на определенный период. К примеру, многие рептилии и амфибии буквально промерзают насквозь. Это помогает им пережить критически низкие температуры и даже довольно долго обходиться без кислорода.

Крупные животные вроде медведей в анабиоз не впадают — температура их тела зимой остается достаточно высокой. Несмотря на замедление метаболизма и пульса, эти звери могут легко проснуться в случае опасности.