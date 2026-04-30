«13-я зарплата к шашлыкам». Депутаты внесли закон о ежегодной выплате среднего заработка к 1 Мая

Депутаты фракции «Справедливая Россия» передали на рассмотрение Госдумы законодательную инициативу о ежегодном перечислении работникам тринадцатой зарплаты. Выплату предлагается приурочить к первомайским праздникам. Соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости .

«Предлагаемым законопроектом вносится изменение в статью 135 Трудового кодекса, согласно которому при установлении систем премирования также предусматривается премирование работников, приуроченное к нерабочему праздничному дню — 1 Мая, Празднику Весны и Труда», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Таким образом, по замыслу авторов, появится универсальная норма, гарантирующая персоналу ежегодные поощрительные выплаты. Их размер будет приравнен к среднему заработку сотрудника.

Деньги должны перечисляться именно к 1 Мая. Это сделает порядок премирования предсказуемым и по-настоящему системным: регулярность выплаты привяжут к конкретной календарной дате — обстоятельству, которое не зависит от воли работодателя.

Разработчики уверены, что принятие документа укрепит социальные гарантии занятых в экономике граждан, повысит уровень их материальной обеспеченности и поможет реализовать государственную политику по улучшению качества жизни россиян.

Руководитель фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости подчеркнул: «Наша партия принципиально выступает за введение в стране 13-й зарплаты и 13-й пенсии. Что касается 13-й зарплаты, считаю, что уместно приурочить эту выплату к 1 Мая, Празднику Весны и Труда».

Политик напомнил, что в советское время Первомай отмечали как Международный день солидарности трудящихся. По его словам, это хороший повод и сегодня объединить и поддержать людей труда, продемонстрировав им внимание и заботу со стороны государства и общества.

Ранее сообщалось о том, что реальные зарплаты в России выросли на 8,6% в феврале.