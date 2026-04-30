Корь вернулась: вирус идет через вентиляцию, грозит энцефалитом

Корь, которую многие уже списали по архивным инфекциям, снова напоминает о себе — и на этот раз весьма агрессивно. Вирус, способный проникать через вентиляцию соседних квартир и вызывать тяжелейшие осложнения, фиксируют от Дагестана до Подмосковья. Школы закрывают на карантин, очаги находят в торговых центрах и больницах. Эпидемиолог Валерия Кравцова в беседе со Здоровьем Mail объясняет причину просто: мы сами ослабили главную линию обороны — вакцинацию. Снизился охват прививками, образовались пробелы в календаре из-за ковидной суматохи, и в этих брешах тут же проросли локальные очаги среди непривитых.

Она пояснила, чем же так страшна эта болезнь, если многие помнят ее лишь как детскую сыпь и температуру? Беда не в красных пятнах, а в том, что вирус делает после. Коревая пневмония и острый энцефалит — классика тяжелых исходов, требующая реанимации и искусственной вентиляции легких. Однажды в клинику попал убежденный противник прививок — после лечения он умолял передать всем своим близким: вакцинируйтесь, не повторяйте моей ошибки. Но есть нечто еще более зловещее: подострый склерозирующий панэнцефалит. Это редкий, но почти всегда смертельный механизм. Вирус остается в мозге переболевшего ребенка на годы, тихо притаившись. А потом, через 10 лет, вдруг просыпается и начинает методично разрушать нервную систему. Спасти такого подростка уже нельзя. Но если вовремя поставить прививку — риск исчезает практически полностью.

По словам медика, у взрослых корь часто протекает намного тяжелее, чем у детей. Выше вероятность пневмонии, энцефалита, а у беременных — тяжелых осложнений для плода. Многие взрослые уверены, что переболели в детстве, но документов нет, а память подводит. Самый разумный шаг — не гадать, а сдать анализ на антитела к кори. Медики, кстати, так и делают при трудоустройстве: нет иммунитета — иди прививайся. Если в классе один больной и пять непривитых детей, то четверо-пятеро из этой пятерки почти гарантированно заразятся. А вот две дозы вакцины защищают почти стопроцентно. Одна доза — слабее, возможны прорывные случаи, но даже они проходят в легкой форме.

По ее мнению, в интернете ползут страшилки про аутизм и бесплодие от вакцины. Научных доказательств этому нет: тяжелые реакции на прививку — исчезающе редкая история. А вот опасность реальной кори — огромная и документально подтвержденная. Вирус не спрашивает ваше мнение, он просто идет сквозь вентиляцию. И когда вы выбираете прививку, вы спасаете не только собственные легкие и мозг, но и тех, кто не может вакцинироваться по прямому медицинскому запрету — например, младенцев или людей с иммунодефицитом. Так что, по сути, отказ от вакцинации сегодня — это не личное дело. Это игра в русскую рулетку, где проигравший может не успеть пожалеть.

