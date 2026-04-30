Потеря голоса: отоларинголог рассказал, почему шепот опаснее крика и что делать

После шумного футбольного матча, тяжелого рок-концерта или затяжного скандала голос часто садится, а то и вовсе пропадает. Это случалось почти с каждым, но мало кто понимает, что именно ломается внутри. Врач-оториноларинголог Никита Данилин объясняет механизм просто: наш голос рождается в гортани, когда воздух проходит через сомкнутые голосовые складки. Об этом сообщает Здоровье Mail.

По его словам, когда мы долго и громко кричим, эти складки перенапрягаются — начинается воспаление, появляется отек и даже микротравмы. В итоге связки хуже смыкаются, и вместо уверенного голоса выходит сип или жалкое шипение. В тяжелых случаях наступает временная афония — полная потеря голоса, когда рот открывается, а звука нет.

Медик подчеркнул, что главное, что нужно сделать в первые часы, — вопреки интуиции, не переходить на шепот. Шепот заставляет связки смыкаться еще жестче и травмирует их сильнее, чем обычная речь. Если уж говорить, то спокойным, естественным тоном. Дальше — классика: теплое питье (молоко или бульон, не горячее и не ледяное), отказ от острого, кислого, алкоголя и сигарет. Обычные леденцы без сахара помогают за счет усиленного слюноотделения — это естественное увлажнение для горла. И не забывайте про воздух в комнате: влажность 40–60% творит чудеса. Сухой воздух, наоборот, сушит и без того раздраженные складки. В большинстве случаев при простом перенапряжении голос возвращается за три-пять дней. Но если прошла неделя, а улучшений нет, либо добавились температура и боль в горле — это повод идти к лору или фониатру. Возможно, вы имеете дело не просто с усталостью связок, а с воспалением или другой патологией, которую надо лечить уже не молчанием и молоком, а вполне конкретными препаратами.

По его мнению, организм умеет чинить голос сам, если не мешать ему. Тишина, тепло и влажность — вот три кита восстановления. И никаких героических попыток докричаться до соседа шепотом. А если через пять дней вы все еще похожи на ворону из анекдота — бегом к врачу. Потому что иногда пропавший голос — это не просто усталость, а сигнал, который нельзя перекричать.

