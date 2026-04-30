«Он убивает печень незаметно». Врач Буеверов предупредил об опасности меда

Избыточное потребление меда способно спровоцировать сбои в работе печени. Причина — высокое содержание фруктозы в этом продукте. О такой опасности в интервью aif.ru предупредил врач-гепатолог Алексей Буеверов.

«Жировая болезнь печени развивается из-за недостатка физической активности и повышенном потреблении жиров и сахаров, причем самый вредный из них — фруктоза. Больше всего фруктозы в меде», — заявил он.

Специалист также отметил, что значительные дозы фруктозы присутствуют в винограде, изюме, инжире и соках. В жидком виде и в больших количествах она усваивается организмом гораздо быстрее, нанося максимальный урон здоровью.

Ранее сообщалось о том, что туристке потребовалась пересадка печени после медового месяца в Японии.