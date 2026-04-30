В Венгрии хирург зашил сердце прямо на тротуаре за 7 минут. Пациент жив

В Венгрии впервые экстренная операция на открытом сердце была проведена прямо на улице. Уникальный случай произошел в минувшее воскресенье, когда врачам пришлось работать вне стерильной операционной и без привычного оборудования.

Все началось с вызова, поступившего в отделение неотложной помощи Венгерской службы санитарной авиации. Прибыв на место, медики увидели 30-летнего мужчину с колото-резаной раной грудной клетки. Его состояние стремительно ухудшалось на глазах.

Транспортировка в стационар могла стать ему жизни — это понял главный хирург Национального института онкологии (НОИ) в Будапеште Жолт Дубочки. Доктор, который по совместительству добровольно работает в санитарной авиации, принял единственно верное решение: оперировать тяжелораненого немедленно, не дожидаясь перевозки в клинику.

Профессионализм взял верх над обстоятельствами: Дубочки вскрыл грудную клетку пострадавшему и всего за семь минут наложил швы на бьющееся сердце. После этого состояние пациента удалось стабилизировать.

«И работа хирурга-онколога, и работа спасателя основаны на строгих правилах и осуществляются в составе подготовленной команды. Опыт, полученный в операционных института онкологии, помогает быстро принимать решения, что является чрезвычайно важным в работе воздушной скорой помощи», — рассказал Жолт Дубочки.

Спасенного мужчину на вертолете доставили в больницу. Он уже пришел в себя и смог лично пожать руку хирургу, который спас его жизнь прямо под открытым небом.

