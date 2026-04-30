«Обманули с договором?». Юрист объяснил, как доказать вину работодателя и получить до 10 тысяч рублей
Юрист Файнберг: работник имеет право на компенсацию за нарушение условий найма
Сотрудник имеет законное право не выполнять задачи, выходящие за рамки его трудового договора. Если же условия труда нарушаются, работник может потребовать от нанимателя компенсации. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил адвокат Дмитрий Файнберг.
«Работодатель обязан предоставить сотруднику работу в соответствии с тем трудовым договором, который заключен. В случае если работнику удастся доказать факт обмана со стороны работодателя, трудинспекция и прокуратура вправе будут выписать компании предписание, а работник сможет рассчитывать на компенсацию морального ущерба», — подчеркнул специалист.
По словам юриста, размер морального вреда суды обычно оценивают в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Однако главное, уточнил адвокат, — это то, что нанимателя дополнительно обяжут строго соблюдать все пункты, прописанные в договоре.
Ранее юрист Русяев сообщил, что понуждение к увольнению по собственному желанию наказуемо.