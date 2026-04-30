Школьник успокоил дебоширку в самолете футбольными карточками

Нештатная обстановка сложилась на борту лайнера, следующего из турецкого Измира в Манчестер. Одна из пассажирок после того, как у нее изъяли бутылку виски, начала громко кричать, сквернословить и активно жестикулировать, настойчиво требуя спиртное. Об этом сообщает «Би-би-си».

Члены экипажа пригрозили, что при сохранении такой ситуации лайнер будет перенаправлен на запасной аэродром, но женщина продолжила буянить.

Тогда британец Джеймс вместе с сыном Фениксом подсели к нарушительнице и посвятили беседе с ней три с половиной часа. Ребенок проявил поразительное хладнокровие: он достал коллекционные футбольные карточки и принялся расспрашивать собеседницу о ее детях, их увлечениях, а также заговорил о футболе и школе.

Этот разговор подействовал успокаивающе — пассажирка расслабилась и перестала проявлять агрессию. Однако по прибытии в пункт назначения ее все равно задержала полиция.

Когда пассажиры покидали самолет, многие поблагодарили отца и сына. Джеймс признался, что очень гордится Фениксом, и назвал его настоящим героем.

«То, как он справился с ситуацией и помог мне, заставило меня почувствовать себя спокойнее. Настоящий герой — это он, а не я», — заявил житель Великобритании.

