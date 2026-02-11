«9600 рублей без коэффициентов». Раскрыт размер выплаты к страховой пенсии в 2026 году

К 2026 году базовая часть пенсии по старости достигнет 9,6 тысяч рублей. Об этом информирует депутат Государственной думы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».

С 1 января 2026 года абсолютный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии установлен в сумме 9584,69 рубля без применения повышающих региональных коэффициентов, передает его слова РИА Новости.

Указанная сумма определена в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», согласно которому фиксированная выплата к пенсии по старости с 1 января 2026 года будет увеличена в результате плановой индексации на 7,6%.

