Однушка на 990 душ: делец умудрился запихнуть тысячу мигрантов в одну квартиру и сел за это

Казахстанская прокуратура раскрыла схему, от которой волосы дыбом: в обычной однокомнатной квартире в Наурызбайском районе Алматы было фиктивно зарегистрировано 990 мигрантов. Теперь владелец этой «резиновой» жилплощади отправится за решетку на целый год. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснила проверка, предприимчивый собственник за деньги штамповал регистрацию для десятков гастарбайтеров, фактически даже не пуская их в помещение. Сама квартира оставалась пустой, а в базе данных распухал список из почти тысячи имен. Прокуроры засекли нарушение в ходе мониторинга миграционных учетов, и мужчина предстал перед судом.

Суд признал его виновным по статье об организации незаконной миграции — наказание оказалось суровым: реальный срок, а не условка. Схема работала просто: каждый «клиент» платил за липовую прописку, которая давала право легально оставаться в городе, но фактически люди жили где угодно — в подвалах, на съемных койках или вовсе в других районах. Следствие установило, что бизнес был поставлен на поток, хотя масштаб в 990 человек впечатляет даже бывалых оперативников.

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