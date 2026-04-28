Агроном заявил, что рост цен на газ ударит по продуктам через удобрения

Рост цен на газ бьет не только по коммуналке, но и по самому неожиданному месту — по еде на нашем столе. Агроном Вячеслав Днепров в интервью радио Sputnik объяснил эту цепочку просто и жестко: азотные удобрения делают из аммиака, аммиак — из азота воздуха и водорода, а водород в России получают в основном из природного газа. И все это при нагреве до 200 градусов. В итоге в себестоимости азотных удобрений газ занимает до 80%.

По его словам, когда газ дорожает, заводам становится невыгодно не только «топить печи», но и химически производить карбамид с аммиачной селитрой. Если цена топлива зашкаливает, предприятия сокращают выпуск или вовсе останавливаются. На рынке возникает дефицит, и цена удобрений растет уже дважды: из-за себестоимости и из-за нехватки предложения. Импортеры и трейдеры добавляют логистику, риски перебоев и страховку. Фермерам это оборачивается прямым ударом по карману. Затраты на гектар растут, и у них возникает соблазн поберечь азотные удобрения. Но экономия тут же бьет по урожаю. Особенно страдают пшеница, кукуруза и кормовые культуры, от которых зависит животноводство. Меньше качественного зерна — дороже мясо и молоко.

Эксперт подчеркнул, что при этом катастрофы во всемирном масштабе не будет. Однако для стран, которые сильно зависят от импорта продовольствия и удобрений — речь о Пакистане, Бангладеш, Индии, Кении, — угроза реальна. Голод в современном мире давно проблема не производства, а распределения. Поэтому для большинства нас сценарий выглядит так: еда станет дороже, кое-где возникнут локальные дефициты, но массового вымирания не случится.

Россия, по его мнению, «в домике». У нас есть и свои энергоносители, и свои удобрения, и свое продовольствие. Правительство уже ограничивает экспорт удобрений, чтобы приоритетно обеспечивать российских аграриев, и готовит пакет поддержки. Так что паниковать и срочно засаживать картошкой каждый клочок земли смысла нет. Но то, что еда будет дорожать, — это почти наверняка.

