В малийском городе Кидаль в минувшее воскресенье вспыхнули ожесточенные бои — правительственные силы при поддержке российского Африканского корпуса Минобороны РФ подверглись массированным атакам со стороны вооруженных группировок. Почему на африканском континенте вновь запылал конфликт? Эксперт научного центра Евразийской интеграции Александр Александровский в беседе с Общественной Службой Новостей называет вполне конкретных заказчиков: французских специалистов и украинские силы специальных операций.

По его данным, больше полутора лет шла планомерная подготовка — украинская сторона активно снабжала и обучала представителей африканских террористических организаций. Им передали технологии и, что особенно важно, беспилотные летательные аппараты. Правда, с FPV-дронами у африканцев до сих пор туго — технологии управления на хорошем уровне они так и не освоили. А вот со сбросами справились, поэтому непосредственное управление БПЛА осуществляли специалисты из Украины и Франции.

На этом фоне Александровский отмечает и роль правительственных сил Мали, и действия российского Африканского корпуса. Российские военные, по его словам, сумели за короткое время подготовить хороший кадровый резерв из местных, и малийцы продемонстрировали настоящий героизм, отражая атаки, спланированные западными спецслужбами. Бойцы корпуса вместе с африканскими партнерами стояли насмерть.

По его словам, сейчас стороны проводят перегруппировку, и в ближайшее время начнется новая фаза боевых действий. Юг и запад Мали — города Бамако, Кати, Каес — пока остаются под контролем правительственных войск и их российских союзников. А вот вокруг Кидаля «туман войны» еще не рассеялся. В ближайшие дни станет понятно, по какому треку пойдет ситуация. Одно ясно: африканская песочница стала полем, где сталкиваются интересы далеко не только местных игроков.

Ранее участник СВО Сыртланов заявил, что за обострением в Мали стоят западные спецслужбы.