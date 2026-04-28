Покушение на Трампа: политолог раскрыл, почему сочувствие сменилось насмешкой в американском обществе

В США разгорается политический скандал, который уже успел обрасти мемами, шутками и конспирологическими теориями. Речь о покушении на Дональда Трампа, произошедшем во время торжественной церемонии. Мировые агентства транслировали кадры, на которых запечатлены сам Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Но то, как американское общество отреагировало на неудавшийся выстрел, удивляет даже бывалых наблюдателей. Свою версию Общественной Службе Новостей изложил политический обозреватель Грег Вайнер.

По его словам, организация безопасности на этот раз поразила своей примитивностью. Раньше пронести что-то металлическое или подойти близко к проходу было немыслимо — стояли заградительные заслоны. А тут вдруг такой прокол. Странно, мягко говоря.

Политолог добавил, что куда интереснее реакция публики. В марте, когда случилось предыдущее покушение, Трампу искренне сочувствовали. Теперь же тон сменился на ироничный. Многие всерьез полагают, что инсценировка была нужна для поднятия рейтинга. Отсюда и поток шуток — например, про Меланию, которая могла бы стать «богатой и достойной вдовой». Не обошлось и без деталей для знатоков: гости мероприятия, судя по кадрам, не терялись и втихаря растаскивали бутылки с дорогим алкоголем. Тащили все, кто мог.

По его мнению, команда Трампа уже анонсировала повторную встречу на 30 апреля. Видимо, решили, что плохой пиар — тоже пиар, а главное, что живой и в кадре. Скандал только набирает обороты, но одно понятно уже сейчас: сочувствие сменилось усмешкой, и вернуть прежнее доверие будет непросто.

Ранее сообщалось, за что задержали полураздетого мужчину, направившего на вертолет Трампа лазерный луч.